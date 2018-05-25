За 25 лет работы СурГУ выдал более 25 тысяч дипломов

Отмечать событие ученое и студенческое сообщества начали еще неделю назад: Дни институтов провели все шесть структурных подразделений вуза: Политехнический, Медицинский, Государства и права, Естественных и технических наук, Экономики и управления, Гуманитарного образования и спорта.

Накануне в Сургуте стартовали Дни славянской письменности и культуры и прошла презентация 25-томника собрания монографий ученых СурГУ. Сегодня, 25 мая состоится главный праздник, но основным событием обещает стать совместное заседание Совета ректоров вузов Тюменской матрешки.

«Перспективы развития СурГУ связаны, прежде всего, с реализацией принципов и положений Концепции инновационно-образовательного комплекса (кампуса) в Сургуте. Стратегической целью создания кампуса является обеспечение инновационного экономического развития региона за счет концентрации интеллектуального потенциала, современной научно-образовательной инфраструктуры и их сближения с бизнесом. Таким образом, Сургутский государственный университет интегрирован не только в городскую, окружную, но и в глобальную среду. Помимо того, что наш вуз готовит молодых специалистов для экономики округа, он становится в регионе центром коммуникации бизнеса, общества и государства по вопросам обмена передовыми знаниями, научного и технологического прогнозирования, формирует социально-культурное пространство Югры», - приводит слова ректора СурГУ Сергея Косенка портал «Открытый регион».

На сегодняшний день в Сургутском госуниверситете преподают и занимаются научными изысканиями более 440 ученых – около ста докторов и более 340 кандидатов наук. В вузе реализуется 175 программ образовательной деятельности (специалитет, бакалавриат, магистратура, ординатура, интернатура, аспирантура).

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