Светлана Круглова покинула пост директора Сургутского художественного музея

Коллектив Сургутского художественного музея проводил на пенсию основателя и идеолога СХМ Светлану Викторовну Круглову, сообщает пресс-служба учреждения. С 21 мая обязанности директора музея исполняет Ольга Сергеевна Перепечина, бывшая до этого заместителем директора по науке и развитию.

Справка: Круглова Светлана Викторовна — искусствовед, основатель и директор СХМ в течение 25 лет; идеолог и куратор проектов: Международный форум визуального юмора «КАРИКАТУРУМ», «КУКЛЯНДИЯ», «Возвращение в Ях», фотопроект «Миф о Мифе»; составитель и автор каталогов: КАРИКАТУРУМа; «Возвращение в Ях», Юбилейных изданий СХМ.