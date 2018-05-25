На проекты по использованию ПНГ недропользователи Югры потратили более 3 млрд долларов

Более трех миллиардов рублей на проекты по использованию попутного нефтяного газа направили предприятия нефтегазовой сферы, работающие на территории нашего региона. Об этом на заявила губернатора Югры Наталья Комарова на Международном экономическом форуме, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.

«За 7 лет этот бизнес привлек свыше $3 млрд. Сегодня, несмотря на санкции, этот рынок - емкий и продолжает расти, он вырос с 2013 года по настоящий момент в 1,5 раза по составу инвестиций", - цитирует Комарову агентство Интерфакс.

Губернатор Югры также сообщила, что сегодня на территории региона сегодня используется более 95 процентов данного энергоносителя, а к 2020 году этот показатель должен составить 98 процентов – максимального показателя из технологически возможных. Сегодня 98 процентов ПНГ на территории Югры перерабатывает только одна компания – НК «Сургутнефтегаз».

фото - neftegas.ru