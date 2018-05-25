16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  61,4090   EUR  72,0082  

Hello, goal, football: как уральцы готовятся к главному спортивному событию года

25 мая 2018 года, Урал. Активней всех на Урале к встрече иностранцев во время мировых соревнований по футболу готовятся тюменцы, югорчане и свердловчане. Жители этих регионов бьют рекорды по изучению английского языка. Где живут будущие полиглоты, связисты выяснили с помощью сервиса «МегаФон.АнглийскийЯзык».

Почти 50 тысяч иностранных туристов посетят Екатеринбург. Не меньше болельщиков приедут из ближайших регионов. Многие из них настроены на общение и «подтягивают» свой английский, используя интерактивные приложения.

Первое место по количеству желающих поговорить на языке Шекспира заняла Тюменская область. Всего на 10% меньше любителей small-talkзвонят из Югры. Кроме того, в Ханты-Мансийске живет один из российских рекордсменов по использованию «МегаФон.АнглийскийЯзык» – за прошедший год он совершил 138 звонков на номер 0345, заняв четвертое место по стране. Екатеринбургские хозяева турнира делят третье место по лингво-активности с жителями Ямала. Совсем немного им уступают Челябинская, Кировская области и Пермский край.

«Для спорта и общения нет границ, убедиться в этом может каждый россиянин. Сервис «МегаФон.АнглийскийЯзык» отлично помогает снять языковой барьер. За несколько звонков по 113 секунд – именно столько в среднем длится беседа – можно отработать навык короткого разговора. После этого нашим пользователям проще общаться с иностранцами в реальной жизни», – отметил директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.

Для тех, кто только задумался о знакомстве с иностранными гостями, эксперты предлагают несколько базовых фраз, которые подойдут для общения с болельщиками:

  • What is your name? – Как тебя зовут?
  • Nice to meet you – Рад познакомиться
  • Where do you from? – Откуда ты?
  • Is it your first time in Russia? – Ты впервые в России?
  • Howdoyoulikeithere? – Тебе нравится здесь? / Какие у тебя впечатления?
  • What team are you a fan of? – За какую команду ты болеешь?
  • Are you on Facebook? – Ты зарегистрирован в Facebook?
  • Stayintouch – Оставайся на связи

«МегаФон.Английский Язык» – сервис, с помощью которого можно общаться с жителями Великобритании, США, Индии по телефону на их языке. Набирая короткий номер 0345, абонент не знает, с кем в этот раз его свяжет мобильная судьба, что придает разговору дополнительный интерес. Количество звонков не ограничено. Самые популярные темы – знакомство, обсуждение стран проживания собеседников и их особенностей.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 09:08, просмотров: 158, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Настоящая Лычкатая

​Настоящая Лычкатая
Безусловная любовь, изгнание страха, сценарий для похорон и тарелочка украинского борща: полтора часа с директором и основателем Сургутского музыкального-драматического театра
Надежда Макаренко Сегодня в 10:37
184 1
Чтобы папа не попал

Чтобы папа не попал

Мы отчетливо видим на детях «женский» отпечаток
Валентин Коленченко, отец троих сыновей, организатор народных семейных игр «Отцы и дети» в Сургуте 24 мая в 15:09
533 0
​В школах Сургута отзвенел последний звонок // ФОТО

​В школах Сургута отзвенел последний звонок // ФОТО
Во взрослую жизнь ребят провожают учителя, родители и администрация города
Анастасия Якупова 24 мая в 16:37
656 0
​Студенты Сургута вернулись со Всероссийской студенческой весны. И не с пустыми руками! // ВИДЕО

​Студенты Сургута вернулись со Всероссийской студенческой весны. И не с пустыми руками! // ВИДЕО
Надежда Макаренко 24 мая в 15:34
386 0
Елена Ермакова: «Ни каблуками, ни тапками конкуренты не закидывают»

Елена Ермакова: «Ни каблуками, ни тапками конкуренты не закидывают»

В одном городе вполне могут существовать разные конкурсы красоты, как и салоны красоты
Вера Куликова 24 мая в 14:49
470 0
Банкротство «Югры-Консалтинг» затянулось из-за проблемных кредиторов

Банкротство «Югры-Консалтинг» затянулось из-за проблемных кредиторов
Компания уже год не может продать ни одной квартиры из конкурсной массы
Лилия Сулейманова 24 мая в 14:29
610 0
Кардинал Мюллер провел Святую Мессу в Сургуте

Кардинал Мюллер провел Святую Мессу в Сургуте
Его визит — большая честь для нашего прихода и города. Это великая поддержка и укрепление в вере для всех католиков Сургута, а также других городов ХМАО и ЯНАО
о. Марэк Ящковски 24 мая в 14:18
453 0
Сергей Глинских

Как охранник серого кардинала "покусал"
Ответ комментатору Nepavlovу к моему прошлому блогу
Сергей Глинских, сургутянин 24 мая в 09:30
458 0
​К вам едет ревизор // ФОТО

​К вам едет ревизор // ФОТО
Общественный совет Сургутского района вместе с комиссией проверяет детские лагеря
Анастасия Якупова 23 мая в 17:21
519 0
С 1 июля цена на бензин может снизиться на пару рублей

С 1 июля цена на бензин может снизиться на пару рублей
Так она вернется на прежний уровень после недавнего скачка
Константин Шперлинг 23 мая в 12:45
722 8
Сургуту не нужны суперурбанистические проекты

Сургуту не нужны суперурбанистические проекты

Ему нужно навести порядок во дворах и на улицах
Рустем Юсупов, эксперт регионального штаба ОНФ в Югре 23 мая в 12:27
1651 18
​Факты и мифы об иммунитете и ВИЧ: в Сургуте состоится лекция ученого из МГУ

​Факты и мифы об иммунитете и ВИЧ: в Сургуте состоится лекция ученого из МГУ
Надежда Макаренко 23 мая в 11:12
544 0
​Прокурор Югры вынес представление по поводу ботанического сада СурГУ в адрес городской и окружной власти. За что?

​Прокурор Югры вынес представление по поводу ботанического сада СурГУ в адрес городской и окружной власти. За что?
Дмитрий Щеглов 22 мая в 14:39
1113 2
​Сургутский художественный музей представит Югру на международном фестивале

​Сургутский художественный музей представит Югру на международном фестивале
Уникальный проект «7 ликов ЯХа» отправится покорять «Интермузей-2018»
Катерина Филимонова 22 мая в 14:13
529 0
Стрит-арт художники преобразят 1000 кв. м. Нижневартовска // ФОТО

Стрит-арт художники преобразят 1000 кв. м. Нижневартовска // ФОТО
Организаторы приглашают волонтеров и художников-ассистентов присоединится к реализации проекта
Константин Шперлинг 22 мая в 12:30
507 0
Сделки с загородной недвижимостью: что может пойти не так?

Сделки с загородной недвижимостью: что может пойти не так?
Зачем пригодится межевание, поэтажный план дома и координаты участка в пространстве
Полина Амирова 22 мая в 11:19
711 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика