Трамп не встретится с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном, которая должна быласостояться 12 июня в Сингапуре. Соответствующее письмо было опубликовано на сайте Белого дома.

В письме, в частности, говорится, что отменить встречу с Ким Чен Ыном президент США был вынужден «из-за откровенно враждебных высказываний» со стороны лидера КНДР. В этих условиях, написал Трамп, он «не видит возможности для проведения этой давно запланированной встречи».

Трамп также написал, что КНДР неоднократно упоминала о своем ядерном потенциале. «Но наш [ядерный потенциал] — настолько огромный и мощный, что я молю Бога, чтобы мы никогда его не применили», — сообщил президент США.