​Роскомнадзор: Google перестал предоставлять Telegram IP-адреса. Количество пользователей сократилось на 25 процентов

Компания Google больше не предоставляет мессенджеру Telegram IP-адреса для обхода блокировок в России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Он рассказал, что также диалог идет и с другими компаниями, например, Amazon. Однако диалог с компанией Джеффа Безоса «идет не так быстро». Результата пока нет, добавил он.

«Компания Microsoft перестала предоставлять компании Telegram возможность использовать конфигурационный файл сервиса Microsoft Download, компания Google сообщила нам, что в настоящее время предоставление IP-адресов компании Telegram приостановлено. То есть процесс идет», – отметил Жаров.

Кроме того, Роскомнадзор заявил, что Telegram перестали использовать около 25 процентов пользователей, примерно на столько же сократилась реклама в мессенджера. По словам Жарова, это связано с тем, что с Telegram становится неудобно работать.