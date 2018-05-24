Выпускники-отличники посадили яблони в сургутском сквере // ФОТО

24 и 25 мая в сургутских школах для выпускников звучит последний звонок. Сегодня после торжественных линеек одиннадцатиклассники-активисты в учебе, спорте и общественной жизни поучаствовали в ежегодной окружной акции «Аллея выпускников».





Ребята вместе с представителями администрации города, в том числе главой Вадимом Шуваловым и директором департамента образования Анной Томазовой, занялись озеленением сквера в микрорайоне 13А.





32 школьника, вооружившись лопатами, посадили 30 деревьев сорта «Яблоня сибирская».





Вадим Шувалов отметил, что в акции приняли участие достойные и креативные выпускники. Также глава поделился надеждой, что школьное время ребята будут вспоминать с удовольствием своих педагогов, товарищей и первые пятерки.



