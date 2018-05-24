Девиз сборной России на ЧМ-2018 удивил сердечно-сосудистых хирургов

Стал известен девиз сборной России на приближающемся Чемпионате. По сообщению СПОРТ-ЭКСПРЕСС, команда будет выступать под слоганом «Играй с открытым сердцем». В интернете уже стали появляться комментарии, обсуждающие данную формулировку.

Были идеи изменить ее на «Играй с разбитым сердцем», «Играй с горячим сердцем», «Играй с открытыми глазами» и т. п.Также встречаются шутки из серии медицинского юмора о невозможности играть с сердечно-сосудистый травмами.

Добавим,ЧМ начинается 14 июня. Он продлится до 15 июля. Сборная России сыграет в Группе А с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.