​Вартовчанин пытался заменить права с поддельной медсправкой

38-летний житель Нижневартовска обратился в ГАИ, чтобы заменить права. К заявлению мужчина приложил медсправку, которая у инспектора вызвала подозрения.

Экспертиза подтвердила подделку, да и в медучреждение сообщили, что не выдавали вартовчанину эту справку.

В итоге мужчина признался, что не захотел тратить время на прохождение комиссии, поэтому купил фальшивку у случайного знакомого за две тысячи рублей.

Теперь за использование поддельного документа ему грозит арест на срок до полугода.