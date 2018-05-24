Левада-центр: больше всего радости и удовольствия россиянам приносит просмотр телевизора

Россияне участвующие в опросе «Левада-центра» рассказали, что им приносит больше всего радости и удовольствия.

На первом месте оказался просмотр телевизора – так ответили 34% респондентов. 26% наслаждаются, когда получают хорошие деньги, ещё 24 процента, когда проводят время с детьми.

Примечательно, что респондентам, возрастной категории старше 50 лет, больше всего удовольствия приносит чтение книг или журналов, а также прогулки по лесу. Молодежи наибольшее удовольствия приносят путешествия и время проведения с любимым человек.

А вот удовольствие от того, что можно ничего не делать своей главной радостью называют 4% россиян.