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Предпринимателей Сургута ждут активные выходные // ПРОГРАММА

В этом году администрация Сургута объединила усилия с Фондом поддержки предпринимателей Югры и Сургутской торгово-промышленной палатой и создала единый график мероприятий организованных ко Дню предпринимателей.

«Практически по всем событиям мы взаимодействуем с Фондом поддержки предпринимательства и Торгово-промышленной палатой», – рассказала начальник отдела развития предпринимательства администрации города Екатерина Борисова.

Ее поддержала генеральный директор Сургутской торгово-промышленной палаты Анна Чурманова. «Нам удалось скоординировать свои планы. Конечно, в каждой инфраструктуре есть свои профильные события, но важные, церемониальные мероприятия проводятся совместно», – добавила Чурманова.

В дни предпринимательства в Сургуте пройдет цикл мероприятий:

25 мая 17.00 – Торжественная церемония награждения победителей ежегодного городского конкурса «Предприниматель года 2017».

Победителей определят в шести номинациях:

  • •«Семейный бизнес»;
  • •«Местный товаропроизводитель»;
  • •«Успешный старт»;
  • •«Молодежное предпринимательство»;
  • •«Социальное предпринимательство»;
  • •«Стабильный бизнес».

Всего на конкурс подано 50 заявок. Примечательно, что предпринимательская активность в Сургуте ниже, чем в Сургутском районе, где было подано более 70 заявлений на участие.

Для начинающих предпринимателей будет проведен курс «Основы ведения предпринимательской деятельности» (48 часов). Молодым бизнесменам расскажут о практических вопросах ведения бизнеса, помогут протестировать бизнес идею и провести маркетинговые исследование. Курсы запланированы на 2-3, 9-10 и 16-17 июня.

26 мая 12.00 – Акция посадки деревьев «Аллея предпринимателя».

Идея зародилась еще в 2017 году: на б. Свободы – напротив Дворца торжеств - предприниматели высадили около 200 саженцев. В этом году акция обещает стать традицией. Только место новое – в этот раз бизнес-сообщество намерено обновить аллею старожилов.

28 мая в 11.00 начнется заседание координационного совета по развитию малого и среднего бизнеса. Администрация Сургута предлагает бизнес-сообществу обсудить вопросы размещения рекламы на фасадах зданий, возможности перехода с действующих договоров аренды муниципального имущества на договоры безвозмездного пользования и другое.

29 мая запланирован мастер-класс «Открытие бизнеса: правовые аспекты. Пошаговая инструкция начинающему предпринимателю» и практический семинар «Проверка предприятия контролирующими органами».


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Сегодня в 16:08, просмотров: 236, комментариев: 0


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