ИП на связи: на Урале впервые определены мобильные биоритмы бизнеса

Тюменские и ямальские предприниматели любят звонить, а югорские бизнесмены – «качать». В преддверии дня предпринимательства в России аналитики «МегаФона» раскрыли подробности мобильной жизни уральских коммерсантов.

Анализ основан на общей информации о продолжительности мобильных переговоров, интернет-аппетитах и географических предпочтениях среди бизнес-абонентов компании. По данным связистов, на Урале в мобильной сети «МегаФона» больше всего ИП зарегистрировано в Тюменском регионе, следом идут Свердловская и Челябинская области. Югра по количеству индивидуальных предпринимателей немного отстает от лидеров, но опережает Ямал и Пермский край. В бизнесе мужчин по-прежнему больше, чем женщин.

Самый разговорчивый югорский коммерсант за последний месяц провел за мобильными переговорами 60 тысяч минут. Но лидером по звонкам среди регионов Урала стал предприниматель из Челябинска.

Почти 60% уральских бизнесменов ежедневно пользуются мобильным интернетом, из них - каждый третий подключен к 4G. Главным интернет-серфером в сети уральского «МегаФона» признан предприниматель из Перми, который ежемесячно скачивает объем данных, равный 6 800 фильмов.

Общаться в онлайне тюменские, свердловские, ямальские и югорские ИП больше предпочитают во второй половине дня – об этом свидетельствует рост их мобильной активности после 14.00. В Челябинске, Удмуртии, Кургане и Коми, наоборот – владельцы бизнеса решают дела с утра. В Пермском крае предприниматели одинаково активны - и утром и вечером.

«С начала года бизнесмены стали еще больше времени проводить в онлайне, сокращая объем голосовых переговоров и личных SMS-переписок. Эта тенденция актуальна и во время путешествий: Таиланд, Италия и Объединенные Арабские Эмираты в этом году возглавили рейтинг самых популярных стран для интернет-общения и отдыха индивидуальных предпринимателей Урала», — отметила Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

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