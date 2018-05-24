16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  61,4090   EUR  72,0082  

ИП на связи: на Урале впервые определены мобильные биоритмы бизнеса

Тюменские и ямальские предприниматели любят звонить, а югорские бизнесмены – «качать». В преддверии дня предпринимательства в России аналитики «МегаФона» раскрыли подробности мобильной жизни уральских коммерсантов.

Анализ основан на общей информации о продолжительности мобильных переговоров, интернет-аппетитах и географических предпочтениях среди бизнес-абонентов компании. По данным связистов, на Урале в мобильной сети «МегаФона» больше всего ИП зарегистрировано в Тюменском регионе, следом идут Свердловская и Челябинская области. Югра по количеству индивидуальных предпринимателей немного отстает от лидеров, но опережает Ямал и Пермский край. В бизнесе мужчин по-прежнему больше, чем женщин.

Самый разговорчивый югорский коммерсант за последний месяц провел за мобильными переговорами 60 тысяч минут. Но лидером по звонкам среди регионов Урала стал предприниматель из Челябинска.

Почти 60% уральских бизнесменов ежедневно пользуются мобильным интернетом, из них - каждый третий подключен к 4G. Главным интернет-серфером в сети уральского «МегаФона» признан предприниматель из Перми, который ежемесячно скачивает объем данных, равный 6 800 фильмов.

Общаться в онлайне тюменские, свердловские, ямальские и югорские ИП больше предпочитают во второй половине дня – об этом свидетельствует рост их мобильной активности после 14.00. В Челябинске, Удмуртии, Кургане и Коми, наоборот – владельцы бизнеса решают дела с утра. В Пермском крае предприниматели одинаково активны - и утром и вечером.

«С начала года бизнесмены стали еще больше времени проводить в онлайне, сокращая объем голосовых переговоров и личных SMS-переписок. Эта тенденция актуальна и во время путешествий: Таиланд, Италия и Объединенные Арабские Эмираты в этом году возглавили рейтинг самых популярных стран для интернет-общения и отдыха индивидуальных предпринимателей Урала», — отметила Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

Для руководителей бизнеса «МегаФон» предлагает тариф-конструктор «Управляй! Руководитель». Наряду с традиционными услугами – пакетами минут, трафика и SMS в рамках тарифа клиенту предоставляется пакет бесплатных входящих звонков в Европе, а также безлимитный трафик на мессенджеры, почту, облачные хранилища, навигацию и соцсети. Впервые оператор возвращает на лицевой счет клиента 7% от ежемесячных мобильных затрат. Подробнее на сайте.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:17, просмотров: 144, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Чтобы папа не попал

Чтобы папа не попал

Мы отчетливо видим на детях «женский» отпечаток
Валентин Коленченко, отец троих сыновей, организатор народных семейных игр «Отцы и дети» в Сургуте Сегодня в 15:09
154 0
​В школах Сургута отзвенел последний звонок // ФОТО

​В школах Сургута отзвенел последний звонок // ФОТО
Во взрослую жизнь ребят провожают учителя, родители и администрация города
Анастасия Якупова Сегодня в 16:37
211 0
​Студенты Сургута вернулись со Всероссийской студенческой весны. И не с пустыми руками! // ВИДЕО

​Студенты Сургута вернулись со Всероссийской студенческой весны. И не с пустыми руками! // ВИДЕО
Надежда Макаренко Сегодня в 15:34
152 0
Елена Ермакова: «Ни каблуками, ни тапками конкуренты не закидывают»

Елена Ермакова: «Ни каблуками, ни тапками конкуренты не закидывают»

В одном городе вполне могут существовать разные конкурсы красоты, как и салоны красоты
Вера Куликова Сегодня в 14:49
214 0
Банкротство «Югры-Консалтинг» затянулось из-за проблемных кредиторов

Банкротство «Югры-Консалтинг» затянулось из-за проблемных кредиторов
Компания уже год не может продать ни одной квартиры из конкурсной массы
Лилия Сулейманова Сегодня в 14:29
271 0
Кардинал Мюллер провел Святую Мессу в Сургуте

Кардинал Мюллер провел Святую Мессу в Сургуте
Его визит — большая честь для нашего прихода и города. Это великая поддержка и укрепление в вере для всех католиков Сургута, а также других городов ХМАО и ЯНАО
о. Марэк Ящковски Сегодня в 14:18
260 0
Сергей Глинских

Как охранник серого кардинала "покусал"
Ответ комментатору Nepavlovу к моему прошлому блогу
Сергей Глинских, сургутянин Сегодня в 09:30
332 0
​К вам едет ревизор // ФОТО

​К вам едет ревизор // ФОТО
Общественный совет Сургутского района вместе с комиссией проверяет детские лагеря
Анастасия Якупова 23 мая в 17:21
495 0
С 1 июля цена на бензин может снизиться на пару рублей

С 1 июля цена на бензин может снизиться на пару рублей
Так она вернется на прежний уровень после недавнего скачка
Константин Шперлинг 23 мая в 12:45
679 8
Сургуту не нужны суперурбанистические проекты

Сургуту не нужны суперурбанистические проекты

Ему нужно навести порядок во дворах и на улицах
Рустем Юсупов, эксперт регионального штаба ОНФ в Югре 23 мая в 12:27
1488 18
​Факты и мифы об иммунитете и ВИЧ: в Сургуте состоится лекция ученого из МГУ

​Факты и мифы об иммунитете и ВИЧ: в Сургуте состоится лекция ученого из МГУ
Надежда Макаренко 23 мая в 11:12
520 0
​Прокурор Югры вынес представление по поводу ботанического сада СурГУ в адрес городской и окружной власти. За что?

​Прокурор Югры вынес представление по поводу ботанического сада СурГУ в адрес городской и окружной власти. За что?
Дмитрий Щеглов 22 мая в 14:39
1076 2
​Сургутский художественный музей представит Югру на международном фестивале

​Сургутский художественный музей представит Югру на международном фестивале
Уникальный проект «7 ликов ЯХа» отправится покорять «Интермузей-2018»
Катерина Филимонова 22 мая в 14:13
511 0
Стрит-арт художники преобразят 1000 кв. м. Нижневартовска // ФОТО

Стрит-арт художники преобразят 1000 кв. м. Нижневартовска // ФОТО
Организаторы приглашают волонтеров и художников-ассистентов присоединится к реализации проекта
Константин Шперлинг 22 мая в 12:30
485 0
Сделки с загородной недвижимостью: что может пойти не так?

Сделки с загородной недвижимостью: что может пойти не так?
Зачем пригодится межевание, поэтажный план дома и координаты участка в пространстве
Полина Амирова 22 мая в 11:19
640 0
​Югорские дети научились оказывать первую помощь и подержали «сердце» в руках // ФОТО

​Югорские дети научились оказывать первую помощь и подержали «сердце» в руках // ФОТО
Всероссийский День детского сердца станет традиционным в Сургуте
Анастасия Якупова 21 мая в 15:51
394 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика