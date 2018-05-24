​В Тюменской области сумели переломить страшную тенденцию: прирост заболеваемости ВИЧ резко снизился

Количество людей, заболевших ВИЧ в Тюменской области за четыре месяца 2018 года оказалось на четверть меньше, чем за тот же период прошлого года. С января по апрель в области обнаружены 566 новых носителей вируса, в прошлом году таких было почти 750. При этом выборка и охват тестирования не снизились – обследование прошли 141,3 тысячи жителей области. Об этом в «Тюменской линии» рассказала начальник управления организации медицинской помощи и развития медицинских технологий регионального департамента здравоохранения Татьяна Новикова.

Позитив этой новости еще и в том, что темпы прироста заболеваемости ВИЧ не просто не увеличились, а упали – впервые за 12 лет. Но есть и ложка дегтя – носителями вируса по-прежнему остаются 1,1 процента жителей области (16,4 тысячи человек), и болезнь смогла выбраться из узких групп и поразить больше людей с разным социальным статусом. В частности, среди новых носителей увеличилась доля женщин – с 37 до 41 процента. Татьяна Новикова полагает, что областной департамент здравоохранения должен ответить на эти перемены корректировкой тактики по борьбе с недугом: «Надо больше направлять свои действия в социальную среду и больше говорить о профилактике».

Впрочем, завершим новость еще одной позитивной цифрой: с января по конец апреля инфицированные женщины родили 87 детей, и только у одного из них был обнаружен ВИЧ. В прошлом году таковых было шесть.