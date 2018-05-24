​Сургутский вор спалился, когда заполнил анкету в магазине

К полицейским города обратился сургутянин, который потерял карту, а потом с нее начали снимать деньги (около 3,5 тысяч рублей).

Стражи правопорядка поймали вора — не работающего мужчину 1992 года рождения. Он рассказал, что нашел карту в одном из торговых центров, попробовал купить товар до одной тысячи рублей, так как в этом случае пин-код не требуется. Когда у него все получилось, он решил тратить чужие деньги и дальше. В магазине спорттоваров мужчине предложили заполнить анкету на свое имя для получения бонусной карты, благодаря чему его и поймали.

За кражу он может попасть за решетку на три года.