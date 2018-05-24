​В Тюмени откроется фармацевтический завод. Будут производить гормональные препараты

В областной столице началась реализация очередного крупного инвестпроекта. Компания «Фармсинтез-Тюмень» в рамках кредитного соглашения с ВТБ (1,3 млрд на пять лет) построит в городе фармацевтический завод. Об этом пишет vsluh.ru. По словам гендиректора предприятия Александра Кейко, новое производство позволит выпускать около 30 видов гормональных препаратов, которые будут доступные не только тюменцам, но и всем жителям России. Компания планирует применить все новейшие технологии по российским и международным стандартам.

Напомним, что большой проект «Фармсинтез-Тюмени» начался в 2017 году со стройки производственных площадей. Общая сумма инвестиций 3,25 млрд рублей, это даст работу более чем 100 специалистам. Начало выпуска препаратов намечено на 2020 год. В финансировании проекта, помимо собственных и привлеченных средств холдинга «Фармсинтез» (он родом из Иркустка) есть также федеральные и областные субсидии.

Реализация массы крупных инвестпроектов позволяет Тюменской области находиться в лидерах по росту индекса промышленного производства – только в апреле 2018 года его рост составил 8 процентов по отношению к прошлогодним показателям.