Сургутские власти собираются снести все балки в городе до конца года. На это нужно больше 200 миллионов рублей

В администрация Сургута намерены снести все балки в городе до конца этого года, сообщил глава муниципалитета Вадим Шувалов на сегодняшнем заседании думы. В этом могут помочь окружные власти.

«В 2017 году мы уже приняли массу усилий по сносу балков в городе. На снос оставшегося 81 строений нам нужно больше 200 миллионов рублей. Будет и помощь от округа в виде дополнительного финансирования. За этот год мы должны окончательно решить проблему со сносом балков», - рассказал глава города.