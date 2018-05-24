В Сургуте с 1 июня дачные автобусы начнут работу по будням

В Сургуте с 1 июня дачные автобусы будут работать в выходные, праздники и будни, за исключением вторника - этот день выходной. Подробнее с маршрутами следования в июне можно ознакомиться на сайте администрации города.

Кроме того, в департаменте городского хозяйства сообщили, что графики движения на июль и август будут формироваться после анализа работы дачного транспорта за первый летний месяц. Специалисты департамента оценят трафик и внесут корректировки, если они будут необходимы.

Отметим, сургутские пенсионеры могут бесплатно ездить на соответствующих автобусах и маршрутках, при предъявлении пенсионного удостоверения.