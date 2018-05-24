24 и 25 мая билеты на поезда дальнего следования можно приобрести со скидкой до 90 процентов, сообщает сайт ОАО РЖД. В акции «Неделя подарков», приуроченной к началу летних каникул, участвуют места в плацкартных вагонах и верхние полки в купе. Билеты можно приобрести на поезда отправлением по 7 июня включительно. Пассажиры смогут совершить поездки по специальным ценам в такие города России, как Брянск, Новосибирск, Омск, Астрахань, Липецк, Москву, Санкт-Петербург, Йошкар-Олу. Подробнее об акции и участвующих в ней направлениях можно узнать на официальном сайте компании. Добавим, что скидки применяются к стоимости проезда без учета сервисных услуг и платы за постельное белье.
Сегодня и завтра у РЖД распродажа билетов. Скидки до 90 процентов
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