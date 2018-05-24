​Первым без горячей воды в Сургуте останется район НГДУ, держитесь

Уже 5 июня в Сургуте начнется плановое отключение горячей воды в многоквартирных домах. Согласно графику коммунальщиков, первыми прохладу ощутят жители микрорайона НГДУ. Улицы Энтузиастов, Восход, Артема, Кукуевицкого, М.Поливановой, Губкина, Нефтяников, 60 лет Октября, а также проспекты Набережный и Молодежный будут ощущать неудобства до 18 июня включительно. К сожалению, в эти дни погода в Сургуте еще будет по-весеннему прохладной. Ночью сохранятся апрельские температуры (не выше трех-пяти тепла), а днем в первую половину лета воздух прогреется до 12-15 градусов. Лишь в отдельные дни синоптики обещают около 20 со знаком плюс, но с сильным ветром. Так что стоит запастись водонагревателями и шерстяными носками.