Воскресенье с пользой — в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина приглашает сургутян провести выходные с пользой. В рамках Клубного воскресенья 27 мая на площадке библиотеки пройдет множество мероприятий.

На мастер-классах всех желающих научат создавать броши из атласных лент и гирлянды из бабочек. В кружках по интересам обсудят самые популярные книги, антигероев в различных произведениях русской и зарубежной литературы, а также Португалию и березы! А киноклубы предлагают провести последний день недели за просмотром художественного фильма «Мама навсегда» или мультфильма «Второе детство». Кроме того, посетители смогут увидеть презентацию профессии библиотекаря, поиграть в настольные игры и познакомиться с виртуальным туром, посвященным жизни и творчества Пушкина.

«Обратите внимание на заседания клубов, мастер-классы, кинопросмотр и помните: посещение всех мероприятий — бесплатное, но некоторые из них требуют предварительной записи!» — отмечают работники центральной городской библиотеки .