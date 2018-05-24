​Школьников Белого Яра научит английскому американец 

На базе Белоярской школы №1 Сургутского района «Английский клуб» организует лагерь дневного пребывания, рассчитанный на 30 человек. Ученики школы в возрасте от 6 до 17 лет станут участниками смены, которая пройдет в период летних каникул, с 1 по 26 июня.



Для ребят подготовили необычную программу: школьников не только обучат английскому языку, но и ментальной арифметике, и скорочтению. Также в образовательный блок вошли занятия по режиссуре и компьютерной анимации. Кроме того будут проводиться спортивные мероприятия с профессиональными тренерами.



«Мы используем другой формат освоения школьных предметов. Касательно английского языка отмечу, что будет применяться онлайн и офлайн обучение, плюс работа с носителем языка из Америки», - рассказала корреспонденту siapress.ru Елена Аблянитова, генеральный директор «Английского клуба».



Чтобы стать участником программы, родителям ребят необходимо было доплатить 6 тысяч рублей. В данный момент группы укомплектованы, проведены родительские собрания. Кстати, 22 мая лагерь прошел общественную приемку и соответствует всем нормам.