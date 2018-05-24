​ХК «Югра» добрал в новый состав нападающего и защитника

ХК «Югра» продолжает формировать новый состав – контракты заключены с защитником Эриксом Шевченко и нападающим Денисом Игнашиным, пишет пресс-служба клуба. Единственным игроком из прошлого состава остался нападающий Егор Иванов.

В активе 27-летенего Шевченко 10 (1+9) очков. Большую часть своей карьеры он провел в родной стране – Латвии. В 2014 году он сыграл сезон в составе команды «Сарыарка» (Караганда). В последнем сезоне на счету игрока обороны 37 игр в китайском «Ценг Тоу» (Цзилинь).

30-летний нападающий Игнашин – воспитанник череповецкой «Северстали». Примечательно, что форвард имеет опыт игры в КХЛ: в составе московского «Спартака» сыграл 18 игр. Всего в казахстанской команде он сыграл 124 матча и набрал 62 (20+42) очка. Последние два сезона Игнашин провел в Усть-Каменогорском «Торпедо».