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Сургутские депутаты публично раскритиковали работу администрации города

Фото И.Швец
Фото И.Швец

Депутаты сургутской думы выразили свое недовольство «слабой исполнительской дисциплиной» сотрудников администрации города во время последнего заседания фракции «Единой России». Поводом для недовольства стал отчет чиновников по программе строительства школ на 2018-2020 года.

Как отметил во время дискуссии заместитель председателя думы Артем Кириленко, в городе не хватает земельных участков под строительство образовательных учреждений с подведенными коммуникациями. Об этом депутаты говорили и на прошлых заседаниях, просили проработать вопрос, но администрация не показала никаких реальных результатов на этом направлении. Нынешний отчет по данному вопросу стал зеркальным отражением доклада, который был озвучен на заседании думы в апреле.

Кроме того, под огонь критики попала и ситуация с предоставлением льготным категориям населения земельных участков. По информации сотрудников администрации, сейчас в городе порядка 1200 человек претендует на участки, но их не в хватает на всех желающих.

Депутаты остались недовольны отчетом администрации. По мнению думцев, чиновники не предоставляют им никакой новой информации.

«Мы не увидели в вашем отчете ничего нового, примерно все то де самое мы слышали на заседании месячной давности. Обеспечение льготных категорий граждан – проект политически важный. Мы просили администрацию проанализировать ситуацию и на основе отчета сформировать предложение, как можно улучшить наше положение с обеспечением земельными участками. Сегодня мы видим, что за месяц ничего не было сделано», - выступил с критикой руководитель фракции «Единой России» в сургутской думе Сергей Васин.

К этому мнению присоединились и другие депутаты. Так Сергей Макеев отметил, что на его запросы администрация отвечает одинаковыми письмами и такая практика является нормой для частной переписки между депутатами и чиновниками. В результате дума приняла решение направить на имя главы города Вадима Шувалова официальное письмо о слабой исполнительской дисциплине работников администрации.


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23 мая в 21:11, просмотров: 279, комментариев: 1


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Комментарии:
Друг
не нравится
Сегодня в 00:09
Да в зашей гнать)

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