​Центробанк выпустит памятную банкноту

Центральный банк России выпустит памятную банкноту номиналом 100 рублей посвященную Чемпионату мира по футболу FIFA 2018.
Изображение лицевой стороны символизирует преемственность поколений – мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов. На оборотной стороне изображен летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется карта России. Ниже — названия городов, в которых пройдут матчи чемпионата.
Что примечательно на лицевой стороне купюры присутствует QR-код со ссылкой на страницу сайта Банка России с подробной информацией о защитных признаках.
Тираж памятной банкноты составит около 20 млн экземпляров.
Проект «ДУМАть и решать», выпуск II. Как благоустроить сургутские дворы? // ONLINE 29 мая в 16.00