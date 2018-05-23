​Центробанк выпустит памятную банкноту

Мало кто из жителей поселков рядом с газопроводом обратился в суд

У наших людей до сих пор есть уверенность, что все проблемы решатся сами собой. Неистребима еще с советских времен вера в «волшебника на голубом вертолете, который прилетит и бесплатно покажет кино»