Сургутский краеведческий музей приглашает на выставку «Крутись-вертись, веретено…»

С 1 июня Сургутский краеведческий музей открывает летнюю программу выставкой «Крутись-вертись, веретено…», посвященной одному из самых древних предметов женского крестьянского быта – прялки.

Совершить исторический экскурс по выставке поможет хозяйка дома – Купчиха. Она поведает историю появления прялки и расскажет, что появилось первым веретено или прялка. Прялки к нам пришли из далёкой древности. Прясть нитки было исконно женским трудом. С осени и до Великого Поста в крестьянской избе при лучине, под тихие песни, пряхи сидели за своей работой до полуночи. Ни одно орудие крестьянского труда не украшалось так многообразно, как прялка. Такой предмет был украшением крестьянской избы и согревал душу неутомимой пряхе. Прялка была ценным подарком: отец дарил её дочери, жених - невесте, муж - жене.

Посетители выставки смогут сами сесть за прялку, покрутить веретено и испытать радость творчества. Гостей ждет мастер-класс по плетению фенички на удачу.

Целевая аудитория: семейная аудитория, дети с 3-14 лет.

Адрес: ул. Просвещения, 7, «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова».

Телефон для справок: 24-44-72