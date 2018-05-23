В КЦ «Порт» выступит певица Розалия Карим

26 мая в 19:00 на площадке культурного центра «Порт» состоится музыкальная арт-вечеринка актрисы и вокалистки Розалии Карим. Гости услышат авторские и интерпретированные произведения, новые песни в стиле укулеле-поп на русском языке, немного драм-машины, а также ритмичные композиции в совместном исполнении с битбоксером Русланом Кравец, с которым певица плодотворно сотрудничала и ранее.
Кстати, не так давно Розалия Карим представляла Сургут на кастинге проекта «Песни» на ТНТ.
Проект «ДУМАть и решать», выпуск II. Как благоустроить сургутские дворы? // ONLINE 29 мая в 16.00