В КЦ «Порт» выступит певица Розалия Карим

26 мая в 19:00 на площадке культурного центра «Порт» состоится музыкальная арт-вечеринка актрисы и вокалистки Розалии Карим. Гости услышат авторские и интерпретированные произведения, новые песни в стиле укулеле-поп на русском языке, немного драм-машины, а также ритмичные композиции в совместном исполнении с битбоксером Русланом Кравец, с которым певица плодотворно сотрудничала и ранее.

Кстати, не так давно Розалия Карим представляла Сургут на кастинге проекта «Песни» на ТНТ.