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​Сургутянам предлагают пройти опрос о доступности допобразования детей

Сургутянам предлагают принять участие в опросе на тему доступности дополнительного образования детям. Об этом сообщает департамент образования и молодежной политики ХМАО – Югры.

По результатам мониторинга по каждому муниципалитету и в целом по округу будет проведен анализ доступности допобразования для детей и удовлетворенности населения сертификатом допобразования.

Заполнить анкету с вопросами можно, пройдя по ссылке с 22 мая по 24 июня текущего года. Для прохождения опроса потребуется ввести код подтверждения, который вышлют на указанную электронную почту.


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23 мая в 17:30, просмотров: 210, комментариев: 0


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