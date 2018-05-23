​Сургутянам предлагают пройти опрос о доступности допобразования детей

Сургутянам предлагают принять участие в опросе на тему доступности дополнительного образования детям. Об этом сообщает департамент образования и молодежной политики ХМАО – Югры.

По результатам мониторинга по каждому муниципалитету и в целом по округу будет проведен анализ доступности допобразования для детей и удовлетворенности населения сертификатом допобразования.

Заполнить анкету с вопросами можно, пройдя по ссылке с 22 мая по 24 июня текущего года. Для прохождения опроса потребуется ввести код подтверждения, который вышлют на указанную электронную почту.