Справку об отсутствии судимости сургутяне могут получить на Профсоюзов, 54

Для получения справки о наличии/отсутствии судимости сургутяне могут обратиться в Центр обслуживания Единой системы идентификации и аутентификации по адресу Профсоюзов, 54, кабинет № 105 в будни с 8.30 до 17 часов (перерыв с 12.30 до 14). Телефон для справок 76-19-87.

Как отмечает пресс-служба УМВД Сургута, там опытный сотрудник поможет зарегистрироваться на портале Госуслуг, подтвердит личность (требование ресурса), и проконсультирует, как подать заявление в электронном виде. Также специалист выдает уже готовые справки.