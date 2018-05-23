Станцию юных натуралистов в Сургуте снесут за 22 миллиона рублей

22 мая стало известно, что недостроенную станцию юных натуралистов в Сургуте будут сносить. Об этом сообщил заместитель главы города Роман Меркулов во время заседания фракции «Единой России» в сургутской думе, подчеркнув, что здание находится в аварийном состоянии.

«В прошлом году были проведены изыскания, которые подтвердили, что объект подлежит сносу. Достроить здание нельзя, а город тратит деньги на его содержание, как минимум на охрану. Так как объектом незавершенного строительства станция формально не является, то нам придется ставить его на кадастровый учет, чтобы затем его снести. В том виде, в котором здание находится сейчас, де-юре мы его не имеем права ликвидировать. Процесс займет время и завершится ближе к концу года. Предварительная стоимость сноса – 22 миллиона рублей».

Заменявший на заседании фракции главу города Алексей Жердев предложил узнать у жителей, что они хотели бы увидеть на месте станции юных натуралистов. Это встретило серьезные возражения со стороны депутатов, которые настаивали на том, что станция юннатов городу нужна.

«Действующая станция юных натуралистов находится внутри жилого района и соседство людей с животными не слишком комфортно. Почему бы не рассмотреть возможность строительство на том же месте новой станции, раз у нас уже есть выделенный участок? К тому же, насколько я понимаю, рядом с этим участком должен располагаться виварий СурГУ, там можно сделать некий научно-образовательный комплекс», отметил депутат Максим Слепов.

Особое внимание дума обратила на то, что здание находится на территории парка «За Саймой», концепция развития которого все еще не готова (проект обещали представить в июне). С учетом этого, депутаты пожелали оставить возможность строительства станции и предложить городским девелоперам поучаствовать в проекте.