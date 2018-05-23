​В Сургутском районе пройдет кибертурнир по онлайн игре «Dota 2» среди местных команд

Кибертурнир по онлайн игре «Dota 2», лазертаг и интеллектуальная викторина на знание олимпийских видов спорта пройдут среди команд Сургутского района в июне. Мероприятие будет проведено в центре спортивной подготовки «Атлант» в Солнечном.

Кроме того, все участники перед турниром должны будут сдадут нормы ГТО. «Это новшество не у всех вызывает одобрение. Многие относятся скептически к развитию киберспорта в районе. Чтобы развеять сомнения мы приняли решение, что все желающие, прежде чем получить сертификат киберспортсмена, должны сдать нормы ГТО», – рассказал начальник управления культуры, туризма и спорта Сургутского района Руслан Марценковский.