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​В Сургутском районе пройдет кибертурнир по онлайн игре «Dota 2» среди местных команд

Кибертурнир по онлайн игре «Dota 2», лазертаг и интеллектуальная викторина на знание олимпийских видов спорта пройдут среди команд Сургутского района в июне. Мероприятие будет проведено в центре спортивной подготовки «Атлант» в Солнечном.

Кроме того, все участники перед турниром должны будут сдадут нормы ГТО. «Это новшество не у всех вызывает одобрение. Многие относятся скептически к развитию киберспорта в районе. Чтобы развеять сомнения мы приняли решение, что все желающие, прежде чем получить сертификат киберспортсмена, должны сдать нормы ГТО», – рассказал начальник управления культуры, туризма и спорта Сургутского района Руслан Марценковский.


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Сегодня в 16:28, просмотров: 87, комментариев: 1


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Сегодня в 16:54
"Чтобы развеять сомнения мы приняли решение, что все желающие, прежде чем получить сертификат киберспортсмена, должны сдать нормы ГТО», – рассказал начальник управления культуры, туризма и спорта Сургутского района Руслан Марценковский." - у шахматистов уж тоже требуйте. Чиновники уже не знают, как выполнить поручение партии по возврату совкового гто

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