​В Сургуте за прошедшую неделю умерло 53 человека

Сургутяне рождаются намного чаще, чем умирают, а разводятся чаще, чем женятся. Об этом говорит статистика, которую СИА-ПРЕСС получил от городского ЗАГС. За прошедшую неделю с 14 по 20 мая зарегистрировано 258 актов гражданского состояния о:

рождении – 121 ед.;

смерти – 53 ед.;

заключении брака – 41 ед.;

расторжении брака – 49 ед.

Отметим, что число бракосочетаний в Сургуте за неделю обычно гораздо выше. Например, в примерно те же числа прошлого месяца (с 16 по 22 апреля) в городе женились 102 пары.