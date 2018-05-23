Сургутянка оформляла микрозаймы на своих бывших клиентов

В последнее время в Сургуте участились случаи оформления микрозаймов через интернет на ничего не подозревающих людей.

Жертвы узнают, что стали мишенью мошенников лишь тогда, когда к ним от банков начинают поступать звонки с требованием погасить просроченную задолженность.

Поймать таких мошенников обычно сложно. Но недавно сургутские полицейские смогли задержать женщину, которая промышляла этим видом преступлений.

Бывший специалист по недвижимости оформила микрозаймы через сеть на 26 250 рублей на четырех своих клиентов, используя имевшиеся у нее данные. При попытке взять пятый кредит финансовая организация отклонила запрос.

Мошеннице грозит до двух лет лишения свободы.