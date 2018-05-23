​«Союзмультфильм» вернет на экраны блудного попугая. Каким он будет?

Студия «Союзмультфильм» решила не ограничиться продолжением «Простоквашино» и заявила о намерении вернуть на экраны страны блудного попугая Кешу. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на председателя правления студии Юлиану Слащеву.

Представительница «Союзмульфильма» отметила, что есть идея «сделать из Кеши современного стендапера», ведь «он же, по сути, всегда таким и был».

Краткое изложение сценария нового эпизода написал автор оригинальных серий Александр Курляндский. Новые похождения попугая снимут в виде сериала.