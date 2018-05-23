Девочки отдельно, мальчики отдельно. ​Школьникам Сургутского района предлагают провести каникулы в монастыре 

Оздоровиться физически и духовно детей от шести до 17 лет приглашает православный лагерь «Абалак» при монастыре под Тобольском. В июне и июле лагерь примет девочек, в августе приедут мальчики.

Для школьников будет организовано пятиразовое питание, закаливающие процедуры и прочее. Но главное – это просветительская и образовательная программы. Детям дадут основы иконографии, церковного пения, церковно-славянского языка и даже верховой езды. Иппотерапия входит в перечень экскурсионных, спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Начальник отдала организации и обеспечения отдыха детей в Сургутском районе Ольга Лазарева отмечает, что дети возвращаются из лагеря с добротой в душе. В «Абалаке» ребята много времени проводят на природе, общаются со сверстниками и священнослужителями, становятся более чуткими.

Путевки школьникам Сургутского района предоставляют бесплатно, родителям необходимо только оплатить транспортные расходы – 3 тысячи рублей. Подать заявку можно через единый портал «Госуслуг» или в Многофункциональном центре. Подробности можно узнать по телефону департамента образования и молодежной политики : 52-60-91; 52-91-24.