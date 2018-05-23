Сибпромстрой смог добиться от подрядчиков более качественной работы

Этого удалось добиться с помощью Отдела строительного контроля, созданного в составе группы компаний, и специально разработанного для него программного комплекса.

Отдел строительного контроля организован в составе одной из «дочек» Сибпромстроя - ООО «СПС-логистик». В отделе всего четыре специалиста, но по словам директора «СПС-Логистик» Олега Миненкова, держать под контролем они успевают все строящиеся объекты. Прежде всего, за счет того, что не тратят время на выяснение отношений с подрядчиками.

«Смогли донести до подрядчика, что Сибпромстрой – это дома, в которые не стыдно заходить. И качество домов, которые сдаются минимум последние полгода, совсем другое, чем раньше. Это уже не 20-а микрорайон, дома в котором, чего уж скрывать, вызывали множество нареканий и у жильцов, и у эксплуатирующей организации», - резюмирует Олег Миненков.

Внедрять систему контроля в компании начали примерно год назад. Рабочий инструмент контролера – планшет. С ним он обходит готовящиеся к сдаче объекты, фотографирует строительный брак, фиксирует его в системе.

«Снять замечание самостоятельно подрядчик не может – у него нет на это прав администратора, - поясняет принцип работы нового отдела и уникального программного комплекса Олег Миненков, демонстрируя его на мониторе своего компьютера. - Сейчас, как мы видим, в работе находятся три с половиной тысячи замечаний. 12 тысяч уже устранено».

Покрывать недоработки смежников у специалистов отдела контроля резона нет. На кону – деловая репутация. Информация о том, кто не заметил производственный брак, также фиксируется и сохраняется в облачном сервисе.