Сургут отстоял свой полигон ТБО

Сегодня во время заседания фракции «Единой России» в сургутской думе стало известно, что срок закрытия полигона твердых бытовых отходов (ТБО), куда складировался весь городской мусор, cдвинулся до 2021 года. Об этом сообщил заместитель главы Сургута Алексей Жердев. По его словам, суд, состоявшийся на днях, встал на сторону муниципалитета, позволив полигону ТБО функционировать еще три года.

Напомним, что в апреле стало известно, что Судебная коллегия по гражданским делам окружного суда постановила закрыть полигон, так как он находится ближе допустимых 15 километров от сургутского аэропорта. При этом независимая экспертиза показала, что свалка укладывается в те самые нормативные 15 километров. В случае закрытия полигона, город оказался бы на пороге мусорного коллапса. При этом частный полигон ТБО, расположенный на территории Сургутского района, испытывает сейчас те же сложности и может быть закрыт.



Межмуниципальный полигон ТБО мощностью 200 тысяч тонн в год, который будет обслуживать Сургут и район, должен появиться на территории как раз к 2021 году, так что последнее судебное решение позволит городу продержаться до этого момента.