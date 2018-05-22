Сургутянин украл велосипед, перепродал его девушке, а та — двум мальчишкам

Сургутянке вернули велосипед стоимостью 16 тысяч рублей. Двухколесного друга у нее похитили из подъезда, перекусив тросик.

Во время расследования полицейские обратили внимание на двух несовершеннолетних, которые катались на похожем велосипеде. Мальчишки пояснили, что купили его совсем недавно у девушки, которая сама приобрела его у молодого человека 2001 года рождения.

Он-то и украл велик, когда приходил к своему другу.

Теперь подростку грозит пять лет срока.