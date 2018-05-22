Хотела получить компенсацию: жительница Угута лишилась 415 тысяч рублей

48-летняя жительница Угута перевела мошенникам 415 тысяч рублей.

Ей на мобильный позвонил мужчина, представившийся следователем московской прокуратуры. Он сообщил, что ей положена страховая выплата как жертве банды мошенников, которая недавно была задержана.

В 2015 году сельчанка чуть не попалась на уловки мошенников: она позвонила по объявлению, где экстрасенс обещал решить ее проблемы по фотографии. Тогда за свои услуги аферисты просили крупную сумму и женщина, решив, что ее хотят обмануть, отказалась от услуг целителя.

Поэтому на поверила словам лжеследователя. Тот пояснил, что ей компенсируют 575 тысяч рублей, но для оформления необходимых документов требуется перечислить 21 тысячу рублей. Потом он попросил застраховать компенсацию. Затем сумма выплаты вдруг увеличилась и от женщины потребовались дополнительные деньги. Так он выманил у потерпевший 415 тысяч рублей.

Когда мужчина попросил перевести еще 65 тысяч рублей, его жертва поняла, что снова наткнулась на мошенников.

Преступника ищут.