​Индекс промышленного производства в Тюменской области за месяц совершил большой рывок. Причем не за счет нефтяников

Индекс промышленного производства в Тюменской области вырос на 8 процентов по сравнению с апрелем прошлого года. По информации регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства наибольший рост показали обрабатывающие производства (11 процентов) и водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов (12,6 процента). Также увеличились показатели в обеспечении электроэнергией, газом и паром (4,5 процента) и добыче полезных ископаемых (1,7 процента).

Напомним, что Тюменская область по итогам 2017 года показала рост промпроизводства выше среднего по России – он составил 2,6 процента. Только за минувший год на территории региона завершилась реализация 11 крупных инвестпроектов, касающихся запуска новых производственных мощностей либо модернизации имеющихся. И этот процесс не завершается: в области строятся новые заводы: по производству гормональных препаратов, по ремонту нефтеперекачивающего оборудования, по деревообработке, завод «Тюменьремдормаш» расширяет свое производство. В области открыты три индустриальных парка для размещения новых производств.