​В Сургуте пройдет праздник здоровья для всей семьи

26 мая, в эту субботу, сургутян приглашают принять участие в празднике здоровья для всей семьи. Организаторы обещают конкурсы, игры, песни и танцы. Все участники смогут сразиться с соперником в квестах и викторинах, побыть бэк-вокалистом у выступающих творческих коллективов города, а также принять участие в фотосессии и танцевальном флешмобе. Кроме того, предлагается пройти профилактическое обследование и получить консультацию специалистов.

Мероприятие приурочено к Всемирному дню без табака и имеет официальный символ – бирюзовую ленточку. По словам организаторов, цвет выбран не случайно – он символизирует красоту чистого неба, легкости и необременённого никотином дыхания.

Поддержать городскую акцию и получить бирюзовую ленточку смогут все, кто 26 мая 2018 года в три часа дня придет в торгово-развлекательный центр «Аура».