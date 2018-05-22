​КЦ «Порт» приглашает на премьеру пластического спектакля «По пути»

1 июня в 19:00 в культурном центре «Порт» состоится премьера пластического спектакля «По пути» от сургутского «Летучего театра».

«По пути» – это история про поиск идеального варианта своей жизни, ведь мы часто думаем над вторым шансом или даже второй жизнью, а что если их на самом деле много? И от количества вариаций реальности становится ли она качественней из раза в раз? Это экспериментальный проект со смелой и яркой хореографией внутри необыкновенного художественного решения, под музыку, которая уносит за пределы нашего понимания и вызывает там, в бесконечности ассоциаций - мурашки. Форма и пластика спектакля устроены так, что зритель с первых минут становится соучастником процесса.