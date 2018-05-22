Сургутский филиал «Газпромом переработки» отгрузил потребителям 190 млн тонн товарной продукции

Со дня основания Завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина потребителям отгружено 190 млн. тонн товарной продукции.

Эту цифру коллектив посвятил юбилейной дате - 80-летию со дня рождения Виктора Черномырдина, которая отмечалась 9 апреля 2018 года. За 34 года на заводе произведено 190 миллионов тонн автомобильных бензинов, дизельного топлива, топлива для реактивных двигателей и других продуктов. Такого количества могло бы хватить для обеспечения потребности в углеводородной продукции всей страны в течение 3 лет, Уральского федерального округа в течение 27 лет, а Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в течение 135 лет. Кроме того, если этот объём углеводородов поместить в железнодорожные цистерны, то получился бы состав, длиной в 53 тысячи километров, что позволяет обогнуть Землю по экватору.

Все виды моторного топлива, производства Сургутского ЗСК соответствуют наивысшему классу (Класс-5) Технического регламента Таможенного союза. Более 30% от общего количества светлых нефтепродуктов (автомобильные бензины, дизельное топливо) реализуется на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, при этом в округе остаётся более 60% произведённого на заводе топлива для реактивных двигателей высшего сорта, в число его потребителей входят аэропорты «Сургут» и «Нижневартовск».