​Баскетболисты СурГПУ – лучшие в Югре

18-19 мая в Ханты-Мансийске состоялся чемпионат округа по баскетболу среди студентов в зачёт XIХ Универсиады студентов образовательных организаций высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. За победу в соревнованиях боролись студенты Сургутского государственного педагогического университета, Сургутского государственного университета и Югорского государственного университета.

Честь СурГПУ в этих соревнованиях защищали женская и мужская команды. И добились отличных результатов!

Так, мужская сборная университета под руководством Радика Салахова стала победителем Универсиады! В решающем матче, в котором борьба шла от ножа, ценой серьезных травм и огромного количества нервов, студенты Педагогического победили команду СурГУ со счётом 78:66 и стали недосягаемы для конкурентов в итоговой таблице. В составе сборной СурГПУ чемпионами стали Михаил Жигулин, Кирилл Баранцев, Айдар Шарипов, Николай Скляр, Александр Хмеленко, Максим Щелкунов, Иван Коновалов, Илья Ишимов, Дмитрий Кондратьев, Михаил Орт, Виталий Огребчук и Степан Кузнецов.

Женская команда СурГПУ, после поражения на старте, одержала красивую победу в поединке за серебряные награды, разгромив студенток ЮГУ со счётом 70:37 и завоевав почётное второе место. В состав команды, которую тренировали Марина Кириллова и Валентина Каримова, вошли Валерия Бычкова, Виолетта Башкирцева, Любовь Карцанова, Анастасия Киселева, Зарина Магомедова, Екатерина Пархоменко, Марина Телихова, Айтадж Байвертдиева, Эльвина Шайбакова, Луиза Прокопьева, Елизавета Хомякова и Дарья Борисова.





Поздравляем наших студентов с яркой результативной игрой и отличным результатом и желаем громких побед и в новом учебном году!