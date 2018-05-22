​В СурГПУ проходит выставка «СТОП СПИД»

Студенты факультета социально-культурных коммуникаций СурГПУ поддержали Всероссийскую акцию «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченную к международному дню памяти жертв СПИДа.

Будущие дизайнеры представили своё видение наглядной агитации, призывающей осознанно относиться к своей жизни и помнить о существующей угрозе. Курировали работу студентов группы преподаватели кафедры социально-художественного образования, известные сургутские графики Наталья и Сергей Лозовые. Выставка плакатов расположена при входе во второй корпус.

Марина Меженская, соавтор выставки, считает, что на сегодняшний день тема заражения ВИЧ/СПИД остаётся актуальной. О ней нельзя забывать. И с этим трудно не согласиться. Так, по данным сургутского КУ «Центр СПИД», поражённость ВИЧ-инфекцией населения Югры составляет 1,09%, или каждый 92 житель. В текущем году чаще выявляются ВИЧ-инфицированные в возрасте 30 - 39 лет. Медики сигнализируют о том, что в нашем округе эпидемия ВИЧ продолжает распространяться теперь уже и вне групп риска.