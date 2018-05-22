​В Сургутском районе проверяют мигрантов: четверых уже решено выдворить из страны

За последнюю неделю полицейские Сургутского района проверили более 300 объектов: 20 гостиниц, 30 общежитий, 25 рынков, 224 домов и квартир и др. По итогам составлено более 80 административных протоколов. Четыре иностранца будут выдворены из России. В восьми случаях суд решил обойтись штрафом без выдворения.
На трех жителей Сургутского района заведены головные дела за «резиновые» квартиры.
Как построить бизнес на звуке? Руководители event86.ru Дмитрий Сухов и Дмитрий Кривошеев // ONLINE 24 мая в 11.00