​Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман уходит в отставку. Поводом стало голосование за отмену выборов мэра // ДОКУМЕНТ

Известный на всю Россию глава Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил о своей отставке. Это случилось на заседании думы города, где должно было состояться голосование за отмену прямых выборов мэра уральской столицы. Ройзман отказался внести этот вопрос в повестку дня заседания думы, а депутаты (большая часть – «Единая Россия») отказались одобрять эту повестку, что де-факто сорвало заседание.

«Сегодняшнее заседание закрыто. Я не желаю участвовать в принятии этого решения. Я ухожу в отставку», – отреагировал на произошедшее Ройзман.

Напомним, что он был избран главой Екатеринбурга от партии «Гражданская платформа» в сентябре 2013 года на фоне скандалов, сотрясавших тогда партию власти и ее кандидатов на выборах. Тогда он получил всего 33,3 процента голосов, но этого хватило для победы.

Несмотря на то, что должность Ройзмана была по сути декоративной и представительской, так как реальная власть и управленческие инструменты находились в руках главы администрации Екатеринбурга (т.н. «сити-менеджера»), а глава был лишь председателем думы, руководство Свердловской области все равно не желало мириться с наличием мэра-оппозиционера. А он, в свою очередь, давал все поводы для этого раздражения: поддерживал заключенных по «болотному делу», выступал на оппозиционных митингах, и так далее. На этом фоне его рейтинг лишь за первые полгода работы вырос на треть.

В 2017 году Розйман выдвинулся на пост губернатора Свердловской области, но попал в вихрь внутренних скандалов партии «Яблоко», которая его выдвинула (местные активисты партии устроили скандал, так как кандидат якобы был им «навязан» из центра). Затем он не смог пройти пресловутый «муниципальный фильтр», то есть получить поддержку депутатов всех местных парламентов Свердловской области, поэтому был вынужден снять свою кандидатуру. В итоге победу на тех выборах одержал действующий губернатор Евгений Куйвашев, получив 62 процента голосов при явке в 37 процентов.

В 2018 году в Екатеринбурге разразился политический скандал из-за инициативы по отмене выборов даже декоративного мэра города. Против этой инициативы на митинге выступили несколько тысяч горожан, но их голоса не были услышаны – дума области утвердила решение, лишавшее Ройзмана последней возможности сохранить пост главы города на перевыборах. В итоге все закончилось сегодня, 22 мая, когда градоначальник Екатеринбурга отказался рассматривать вопрос об отмене выборов и ушел в отставку.

UPD. На телеграм-канале уральского политолога Федора Крашенинникова был опубликован текст заявления Евгений Ройзмана об отставке.