В Лянторе готовятся к ремонту водоочистных сооружений. Впервые за 20 лет

В Лянторе готовятся к долгожданной реконструкции городских водоочистных сооружений (ВОС). Уже 28 мая состоится конкурс и рассмотрение заявок на реконструкцию объекта. Предполагается, что после модернизации водоочистные сооружения выйдут на расчетную мощность в 16 тысяч кубометров воды в сутки. О значимости ВОСов рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой во время своей поездки в Лянтор:

«20 лет жители города ждали, когда очистные сооружения отремонтируют и в Лянторе появится чистая вода. В конце месяца станет известно имя подрядчика. Работы должны начаться этим летом. Один раз конкурс уже проводился, в апреле, но был в итоге продлен, потому что не было подано ни одной заявки. Вообще впервые деньги на реконструкцию этого объекта выделяются из бюджета Сургутского района – 360 миллионов рублей составит первоначальная цена размещения».

Имя подрядчика, который займется реконструкцией объекта станет известно через 10-15 дней, когда будут завершены все конкурсные процедуры. Реконструкция будет масштабной – сроки работ составят 36 месяцев.