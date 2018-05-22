В Сургутском районе появится институт общественных советников по национальным вопросам

В Сургутском районе начали реализовывать проект общественных советников по национальным вопросам. Первые кандидаты уже проходят через согласование с администрацией района. Об этом рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой после встречи с представителями национальных объединений и религиозных конфессий, которая прошла в Лянторе.

«Именно на этой встрече вопрос советников не поднимался, но мы уже получили предложения от восьми поселений района по кандидатурам. Процесс отбора будет двухступенчатым. – сообщил Андрей Трубецкой. - Сначала кандидатуры обсуждаются непосредственно в поселениях, после чего они предлагаются мне. Так как они будут советниками при главе Сургутского района, то я буду с ними беседовать. Сегодня у меня уже была такая встреча с кандидатами от Лянтора. Сейчас мы выпустили распоряжение по двум поселениям, где кандидаты уже подтвердили свою готовность».

В этом году в Сургутском районе впервые принята программа по комплексному взаимодействию с гражданским обществом. На нее муниципалитет выделили около 20 миллионов рублей, из них пять миллионов в виде грантовой поддержки получат общественные организации на мероприятия по нормализации межнациональных отношений, профилактике экстремизма и терроризма.