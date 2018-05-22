Детские сады в Лянторе готовят к ремонту

На ремонт детских садов в Лянторе потратят 46 миллионов рублей. Об этом стало известно во время поездки главы Сургутского района Андрея Трубецкого по поселениям муниципалитета. Эти деньги пойдут на ремонт крупнейших детских садов города: «Теремок» и «Родничок».

В первую очередь в ремонте нуждается кровля учреждений дошкольного образования. Текущее состояние крыш приводит к угрозе подтопления помещений.

«Начинаем работы с кровли, чтобы не подтапливало красоту внутри. В этих детских садах в этом году начнем работы с кровлей и поставим новые оконные блоки. На следующий год займемся внутренними помещениями и фасадом», - рассказал журналистам Андрей Трубецкой.

В общей сложности в этом году на ремонт социальных объектов в Лянторе собираются потратить 116 миллионов рублей. Для сравнения – еще в 2012 году район тратил на капремонт таких учреждений 1,5 миллиона рублей. Однако, за последние три года руководству города удалось добиться определенных успехов на этом направленими.

«Программа ремонта социальных объектов в городе реализуется уже три года. Скажем, в прошлом году мы провели капремонт в трех объектах социального назначения: школе №6 и двух детских садах», - рассказал глава Лянтора Сергей Махиня.