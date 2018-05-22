В Нижнесортымском открывают новые очистные сооружения

В ходе рабочей поездки главы Сургутского района Андрея Трубецкого в Нижнесортымский стало известно, что в поселении готовятся официальному вводу в эксплуатацию канализационных (КОС) и водоочистных сооружений (ВОС). Осталось провести формальные процедуры, о которых рассказала глава поселения Петр Рымарев:

«В случае с ВОС, то весь вопрос заключается в том, по какой схеме сооружения и все оборудование будут передаваться в собственность. Либо это будет делаться по доверенности, либо через ДИЗО района ставить на баланс администрации. Фактически, осталось решить бухгалтерские и имущественные проблемы после чего очистные сооружения станут работать в нормальном режиме».

По словам Андрея Трубецкого, все строительные претензии, которые были высказаны к подрядчикам удалось устранить и подготовить объект к запуску.

Ситуация с канализационными очистными сооружениями оказалась сложнее. Проблема с их ремонтом началась еще в 2004 году, когда в поселении начали строить новые КОСы. Процесс затянулся, в результате сооружениям вновь потребовался ремонт, который наконец подходит к концу.

Осталось только подтвердить, что объект полностью соответствуют нормам СаНПина, а для этого необходимо провести лабораторные исследования проб из новых КОСов. Руководство поселения до конца месяца планирует уладить все формальности, поле чего КОСы начнут работать в штатном режиме – в день сооружения должны будут обрабатывать до 3000 кубометров воды.